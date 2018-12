X Factor 2018, la finale: vince Anastasio. Naomi al secondo posto

Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga: «Non gli parlo da vent’anni»​

Giovedì 13 Dicembre 2018, 17:36 - Ultimo aggiornamento: 14 Dicembre, 00:47

è il vincitore di. Il rapper campano ha conquistato il pubblico die anche quello in chiaro di. Pronostici rispettati dunque per una finale spettacolare che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it . La finalissima si è disputata tra lui e. La piccolasi è fermata al terzo posto. Isi classificano quarti. Tre le manche, tantissimi ospiti del calibro deiLa prima manche quella in cui i 4 finalisti hanno duettato con Marco Mengoni ha visto l'eliminazione dei Bowland. Lodo Guenzi resta senza concorrenti. I tre che passano alla fase successiva presenteranno il Best of, ovvero un medley di tre fra i brani presentati nel corso della gara che più li rappresentano. Infine, allo scontro finale i due contendenti presenteranno il proprio inedito davanti al pubblico del Forum.I BEST OFAnastasio, della squadra Under Uomini di Mara Maionchi, unisce la rabbia rap allo spessore da cantautore e ha scelto come suo Best of: Se piovesse il tuo nome, Generale e The Wall. Lo studente ventunenne di Meta di Sorrento si è presentato alle selezioni con il suo inedito, che è il pezzo da lui scritto con il quale spera si è aggiudicato il titolo di vincitore della dodicesima edizione del talent di Sky.A rappresentare le Under Donne di Manuel Agnelli c’è la sedicenne sarda Luna. Nel suo percorso Luna ha dimostrato di essere un’artista molto versatile per la sua età, cantando e rappando al pianoforte. Il suo Best of include i brani Mica Van Gogh, God is a Woman e Blue Jeans, mentre il suo inedito è intitolato Los Angeles.Infine Naomi, la ventiseienne napoletana che si è presentata alle audizioni con il suo background lirico per poi rivelarsi anche una rapper straordinaria. Dopo aver proposto il suo inedito Like The Rain (Unpredictable), Naomi ha mostrato una grinta che ha sorpreso tutti, anche il suo giudice Fedez quest’anno alla guida degli Over. In finale porta i suoi Best of: Bang Bang, Look at me now e Never enough.La Manche dei "Best of" permette a Naomi e Anastasio di accedere alla finalissima, mentre Luna Melis si classifica al terzo posto.Nell'ultima manche Naomi e Anastasio cantano i loro inediti "Like The Rain" e "La fine del mondo" . Marco Anastasio è il vincitore della dodicesima edizione di X Factor 2018, la gioia è talmente tanta che non riesce a cantare il suo inedito, ma non importa, il suo singolo è già disco d'oro. Il rapper campano ha i consensi del pubblico e della giuria, Mara Maionchi è la sua fan numero uno, ma Fedez è il suo "giudice acquisito".