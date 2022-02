Sanremo, Iva Zanicchi gela Drusilla Foer: «Hai qualcosa più di me». Ma la risposta spiazza la cantante

Ironia sul palco di Sanremo 2022 tra la conduttrice Drusilla Foer e l'ironica Iva Zanicchi, a pochi secondi dall'esibizione sul palco del Festival al teatro Ariston, partono battute ambigue. Un vero e proprio duello verbale nato dalla provocazione della cantante, ma terminato con la vittoria della conduttrice.

APPROFONDIMENTI E ORA? Drusilla Foer ha bestemmiato in diretta al festival di Sanremo 2022?... SANREMO 2022 Drusilla Foer perfetta, si aggiudica la "sfida" delle... IL FESTIVAL Chi è Gianluca Gori, l'alter ego di Drusilla Foer:...

Drusilla e Iva, il battibecco sul palco dell'Ariston

Mentre Iva si prepara a cantare, tra i complimenti di Amadeus per lei e la Foer, la big in gara dice: «Drusilla quanto sei alta!» e la Foer: «Più di te!». «Hai anche altre cose più di me!» incalza Iva Zanicchi e la Foer conclude con: «Sono colta».«Ma no Iva... non dire così..» dice Amadeus con gli occhi sgranati. «Ma va...» replica Iva, tra un sorriso e l'altro. Drusilla, divertita dal tutto, si allontana per lasciare il palco di Sanremo alla Zanicchi.

Achille Lauro provoca ancora a Sanremo, pantaloni slacciati sul palco dell'Ariston