Drusilla Foer, chi è la conduttrice anticonformista di Sanremo 2022?

Anticonformista e artista a tutto tondo Drusilla Foer è tra i 5 nomi che accompagneranno Amadeus in questa 72esima edizione del Festival di Sanremo. Presenza ormai fissa nel mondo della tv e dell'arte, Drusilla Foer sarà colei che, molto probabilmente, porterà qualcosa di diverso e fuori dalle righe sul palco dell' Ariston. Ma chi è veramente Drusilla Foer? Dichiarato all'anagrafe con il nome Gianluca Gori, è un fotografo toscano. Il personaggio da lui creato ha immediatamente spopolato sui social diventando un' icona del mondo di Instagram e Youtube. Già nel 2017 dichiarò durante un'intervista il suo desiderio di essere chiamata a Sanremo come “valletta”.

Dopo l'incredibile successo riscosso sui social media la Foer è immediatamente approdata al mondo del cinema interpretando un ruolo in Magnifica Presenza di Ferzan Ozpetek. E' inoltre stata ospite fisso al Maurizio Costanzo Show e a La Reppubblica delle Donne. Ha avviato una fiorente carriera da modella dopo aver posato per diverse riviste di alta moda.

Quella costruita da Gianluca Gori per Drusilla Foer è una storia che viene raccontata sul suo sito web. Nata da un'altolocata famiglia fiorentina, ha avuto un'educazione anticonformista basata sulla libertà di pensiero e di espressione. A questo è riconducibile anche la sua vena di scrittrice e pittrice. Secondo quanto riportato, ha vissuto in tantissime città in giro per il mondo tra cui Parigi, Chicago, Bruxelles, Madrid e New York. Pare che proprio a New York abbia aperto un acclamato e apprezzato negozio dell' usato. Dopo una burrascosa relazione con un uomo texano ha sposato Hervé Foer, discendente nobile belga. Dopo la morte del marito la donna si è buttata totalmente sulla sua arte e sulla carriera, diventando un vero e proprio fenomeno sociale e simbolo anticonformista della comunità Lgbtq+.

Dopo aver conosciuto la sua storia non possiamo fare altro che aspettare e vedere ciò che la Foer avr intenzione di portare sul palco dell'Ariston.