Sanremo 2020, Emma Marrone per la prima volta ospite. Arriva col cast del film e poi canta sul palco

Emma Marrone ritorna al Festival di Sanremo, per la priva volta in veste di ospite. Come annunciato dal conduttore e direttore artistico della kermesse canora, arrivata alla settantesima edizione, la cantante sarà presente sul palco in occasione della serata di apertura, martedì 4 febbraio.

L’esperienza sanremese di Emma è in fondo innegabile, dato che si è aggiudicata la vittoria nell’edizione 2012 con il brano “Non è l’inferno” ed è stata co conduttrice al Teatro Ariston tre anni dopo, nel 2015, al fianco di Carlo Conti.

Un doppio impegno per la cantante che arriverà assieme al cast del nuovo film di Gabriele Muccino, “Gli anni più belli” (interpreta il ruolo di Anna) e si esibirà sul palco dal vivo con un brano estratto dalla sua ultima fatica discografica, “Fortuna”, e un medley dei suoi più grandi successi.

Ultimo aggiornamento: 17:08

