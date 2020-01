Grande Fratello Vip, Sanremo non invita Pupo: «Meglio fare l'opinionista qui che il concorrente al Festival»

Tra gli opinionisti del Grande Fratello Vip, anche il cantante toscano Pupo, che insieme a Wanda Nara, affiancherà il neo-conduttore Alfonso Signorini, e che contemporaneamente al programma in onda su Canale 5, inizierà l'11 gennaio il tour mondiale per festeggiare i 40 anni di una delle sue canzoni più popolari, Su di noi.



Il GF Vip, si accavallerà per una sola sera con il Festival di Sanremo, di cui Pupo ha voluto parlare ai microfoni di Leggo. «Partecipare oggi al Festival come concorrente in gara, sarebbe abbastanza umiliante per me», rivela il cantante "parteciperei se mi chiamasse Amadeus per cantare Su di noi sul palco e celebrare i 40 anni di questa canzone molto fortunata e la canterei volontieri con qualche giovane" ammette Pupo, che però sottolinea «meglio fare l'opinionista al Gf Vip, che il concorrente a Sanremo, certo poi fare il direttore artistico del Festival, vista la mia carriera, sarebbe un'esperienza senza pari». Il non invito a Sanremo come ospite, è uno sgarbo? "Potrebbe sempre accadere, non lo vivo come uno sgarbo, ma se fossi stato il direttore artistico una canzone che festeggia un compleanno così importante, tra i brani italiani più famosi italiani, il cantante lo avrei invitato. Più che uno sgarbo è un errore tecnico". Ultimo aggiornamento: 17:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA