John Travolta balla con Amadeus e Fiorello a Sanremo 2024, il siparietto non convince i social: «Pagato mezzo milione per questo»

John Travolta a Sanremo 2024, il mito del cinema hollywoodiano esordisce sul palco dell'Ariston. E ricorda la sua passione per il cinema italiano, in particolare per "La strada" di Fellini. «Quando l'ho visto avevo 4 anni, ero con mamma e papà. Mi è piaciuto tantissimo e da quel momento ho deciso che non avrei mai spezzato il cuore di nessuno». E Amadeus realizza un suo "sogno", quello di ballare con l'attore sulle note di "Stayin Alive", "Grease" e "Pulp Fiction" (con scarsi risultati) facendosi fotografare sul palco dal figlio José.

John Travolta fuori dall'Ariston con Fiorello

Poi l'uscita con Fiorello che gli chiede di improvvisare un ballo del Qua Qua e una Tarantella. I social insorgono: «Travolta perplesso quando Amadeus si toglie le scarpe». Per non parlare di quando rifiuta di indossare il cappello arancione tipo becco di papera. «Non gli pare vero di essere stato pagato circa mezzo milione per fare una cosa del genere», twitta qualcuno.