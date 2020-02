Sanremo 2020, Giordana Angi nei panni di Mia Martini con «La nevicata del 56»: stesso look anni '90

Sanremo 2020, Giordana Angi nei panni di Mia Martini con "La nevicata del 56". Nella terza serata del Festival dedicata alle cover Giordana Angi punta tutto su Mia Martini, anche nel look. L'ex concorrente di Amici con Solis string quartet ha portato sul palco dell'Ariston “La nevicata del ‘56”, brano che la Martini portò al Festival nel 1990.

LEGGI ANCHE Sanremo 2020: Georgina Rodriguez balla un tango sexy, poi il bacio con Cristiano Ronaldo. «Bellissimi»

Il rapporto che Giordana Angi ha con Mia Martini va al di là della semplice ammirazione. Durante la scorsa edizione di Amici Giordana ha spesso presentato brani della Martini ricevendo i complimenti ela benedizione direttamente da Loredana Bertè. «Alla Bertè voglio un bene immenso - aveva detto Giordana in una recente intervista - la riempio di baci, lei di regali. È molto affettuosa. Mi ha donato degli orecchini a forma di luna perché la luna, dice, è sua sorella e io gliela ricordo. E in effetti abbiamo un rapporto da sorelle». E durante la terza serata del Festival di Sanremo 2020 dedicata alle Cover Giordana non solo ha cantato una canzone della Martini - La Nevicata del 56 (Sanremo 1990) che valse alla Martini per la terza volta il premio della critica - ma ne ha "copiato" anche il look. Sul palco dell'Ariston è arrivata con un completo blu e bianco molto molto simile a quello presentato dalla Martini a Sanremo 1992 quando cantò la bellissima "Gli uomini non cambiano". Con questa canzone la Martini partecipa al 42º Festival di Sanremo, dove si piazza al secondo posto nella classifica finale.

Ultimo aggiornamento: 01:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA