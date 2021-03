Sanremo 2021 domina le classifiche iTunes e Spotify: in testa Fedez e Francesca Michielin

Sanremo 2021 domina le classifiche digitali di iTunes e Spotify. I cantanti di Sanremo 2021, con i pezzi presentati sul palco del Festival, sono i più ascoltati su Spotify e i più venduti su iTunes, con l’accoppiata formata da Fedez e Francesca Michielin a farla da padrone.

SANREMO 2021, LE CLASSIFICHE ITUNES E SPOTIFY

Su Spotify sono stati resi noti i dati di ascolto delle canzoni (relative alle esibizioni della prima serata) e le prime 14, ad eccezione dell’ottavo posto con Salmo, appartengono proprio ai cantanti di Sanremo 2021. In vetta alla classifica con 766mila ascolti domina l’accoppiata Fedez-Michielin e la loro “Chiamami per nome”, seguita da Madame (596mila) e i Maneskin con 473mila. La quarta posizione è conquistata da Famsa, a cui si accodano Annalisa, Colapesce e Di Martino, Coma cose, Aiello, Noemi, Arisa, Max Gazzè, Ghemon e Renga che chiude con il quattordicesimo posto.

Su iTunes invece la classifica di vendita delle esibizioni dei cantanti in tutte e due le serate finora andate in onda. La prima posizione non cambia, sempre occupata da Fedez e Michielin, al secondo posto si attesta Irama e al terzo Annalisa. Colapesce e Di Martino occupano il quarto gradino e poi seguono Maneskin, la Bertè, Ermel Meta, l’ospite star Laura Pausini, Noemi e Gaia che conquista la decima posizione.

