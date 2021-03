Sanremo 2021, Irama salta l'esibizione di questa sera: «Membro dello staff positivo al Covid». Noemi prende il suo posto

Irama non si esibirà questa sera e Noemi prenderà il suo posto a Sanremo 2021. Come si legge nel comunicato Rai, «in seguito al tampone antigenico, risultato positivo, di uno dei componenti dello staff di Irama, l’artista è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. Pertanto, in attesa del risultato, la sua esibizione - prevista questa sera - è stata rimandata alla seconda serata del Festival». Al suo posto – tra i 13 Campioni in gara questa sera – stasera si esibirà Noemi.

