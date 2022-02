Sanremo 2022, il dialogo tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi: com'è andata davvero? La moviola su quel «sono colta»

Ha movimentato il dibattito social lo scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi a Sanremo 2022. Tutto è iniziato dopo l'esibizione della cantante, quando le due si sono salutate. «Lei ha qualcosa più di me», le parole della Zanicchi in riferimento a Drusilla. In molti hanno visto la risposta della Foer «Sono colta» come una stoccata all'artista. Ecco la "moviola" di quanto è accaduto.

Sanremo 2022, Drusilla Foer e Iva Zanicchi

Nessuna tensione e nessun botta e risposta. Quel «colta», lo aveva pronunciato a mezza voce la stessa Iva nazionale per elencare le cose in più. Lo scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi è stato male interpretato dai social, che hanno montato il caso. Un dialogo che riascoltato fa comprendere come è andata davvero.

A me l'unica cosa che sembra é uno scambio di battute e gioco d'intesa - e forse anche un po' preparato - tra due persone che si conoscono #DrusillaFoer #IvaZanicchi pic.twitter.com/lAVUFovP3Y — Ugo Truffelli 🇪🇺🇮🇹🏳️‍🌈 | #DDLZan (@ugotruffelli) February 4, 2022

Sanremo 2022, Drusilla Foer e Iva Zanicchi

A darne conferma è anche Iva Zanicchi, che raggiunta dall'Adnkronos ha spiegato bene cosa sia successo in quella manciata di secondi: «Io e Drusilla siamo amiche da anni, non può esserci nulla tra me e lei. È stato solo un equivoco. Se vi faccio vedere i messaggini che ci siamo scambiati questa stamattina... C'è troppa stima e affetto».

Sanremo 2022, Drusilla Foer e Iva Zanicchi

Durante la conferenza stampa, poi, l'Aquila di Ligonchio ha aggiunto: «Stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: 'O grulla, non ti si sentiva il microfono'. Questo perché sono io che ho detto a lei: 'Tu sei colta e intelligente'. Non si è sentito che l'ho detto prima io, lei ribadiva quello che io avevo detto». Versione confermata anche da Drusilla Foer, che ha condiviso una storia pubblicata da Iva Zanicchi nel suo profilo Instagram per mettere definitivamente un punto a una polemica montata sul niente.