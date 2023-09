E l'orchestra del teatro San Carlo si prepara alla tournée in Egitto

L'orchestra della Scala non è andata, nel 2022. Quella del teatro San Carlo si appresta a partire per una tournée in Egitto. L'11 ottobre, per esibirsi di fronte alle piramidi, un modo anche per rilanciare le relazioni fra Roma e il Cairo dopo il caso Regeni, che in realtà ancora tiene banco. Aida superstar. Lo spettacolo è sostenuto anche dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione italiana e l'Agenzia egiziana per il turismo.