Me contro Te, polemica sul costo dei biglietti per lo spettacolo. I fan: «Che vergogna»

I Me contro Te hanno conquistato i cuori di migliaia di bambini che seguono appassionatamente le avventure del duo di attori, cantanti e scrittori che sono Luigi Calagna e Sofia Scalia, conosciuti con i nomi di Luì e Sofì. Spesso, i creator organizzano spettacoli in varie città italiane e incontrano i piccoli fan che accorrono da tutta la penisola per vedere i propri idoli. Nelle ultime ore, su Twitter, è scoppiata la polemica proprio per il costo dei biglietti che, a dette dei fan, sarebbe troppo alto.

I Me contro Te, questa volta, hanno fatto storcere il naso ai genitori dei piccoli fan. Ciò che ha li ha fatti arrabbiare, stando alla polemica scoppiata su Twitter, sarebbe il costo troppo elevato dei biglietti per il meet and greet, ovvero l'incontro con Luì e Sofì.

Il tagliandino, infatti, costerebbe 250 euro e comprenderebbe l'ingresso riservato anticipato per meet and greet con gli artisti, un pass laminato e il merchandising esclusivo. Per i genitori, però, sarebbe una cifra esagerata e proprio per questo si stanno lamentando con vari cinguettii rivolti all'organizzazione dell'evento.

Su Twitter, a proposito del prezzo del biglietto per incontrare i Me contro Te, alcuni genitori hanno scritto: «È una vergogna, tutto molto esagerato», «Avrei voluto fare una sorpresa a mio figlio ma mi hanno fatto cambiare idea» oppure ancora «Non so chi credano di essere ma vorrei ricordare loro che creano contenuti per bambini e non per Hollywood».