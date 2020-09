Akash Kumar, il suo dramma a Storie Italiane: «Ho sofferto di attacchi di panico e ho perso 20 chili»

Si è chiusa con l’intervista di Akash Kumar la puntata di Storie Italiane di oggi, su Rai1, dove Eleonora Daniele ha ascoltato il drammatico racconto del modello che qualche anno fa ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle, di recente vittima di attacchi di panico.

Ai microfoni di Storie Italiane Akash ha raccontato infatti: «Quando ho partecipato a Ballando pesavo 92 chili. Dopo gli attacchi di panico dei quali ho sofferto di recente, però, solo arrivato a pesare solo 72 chili». L’attore subito dopo ha spiegato ad Eleonora Daniele: «Non è stata la moda a farmi perdere peso. La mia ragazza mi ha lasciato, sono rimasto completamente solo a Milano a causa del lockdown e non vedevo i miei genitori da un anno. Mi sono fatto seguire da uno psicologo. Ho sofferto molto per la fine della mia storia d’amore».

Un problema, quello dell’anoressia, che Akash Kumar ha sfiorato ma dal quale, per fortuna, sembra essere uscito. «Ho iniziato a stare male pian piano ma non immaginavo che sarai dimagrito così tanto. Ora ne sono fuori, ma a volte mi capita ancora di svegliarmi in piena notte e avere attacchi di panico. Basta una piccola cosa per farmi star male», ha confessato infine ad Eleonora Daniele.

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA