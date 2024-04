Amadeus verso l'addio alla Rai, Fiorello: «Uscirà un comunicato. Io via con Ama? La Nove non si può permettere il mio contratto»

Amadeus riflette sull'addio alla Rai. Il conduttore è tentato dalla Nove e pensa di seguire Fabio Fabio nell'avventura lontano da viale Mazzini. Nelle ultime ore ha comunicato ai vertici della tv nazionale che sta riflettendo sull'offerta ricevuta. Il suo contratto è in scadenza, così il cannibale Discovery ha deciso di fare all-in sull'uomo che ha saputo rilanciare Sanremo.

Cosa ha detto Fiorello

Tra il serio e lo scherzoso, come è nel suo stile, Fiorello ne ha parlato a Viva Rai 2 giovedì mattina. «Ci sarà un comunicato Rai, decido io quando deve uscire.

Lo stanno preparando perché non è facile comunicare quello che devono comunicare», ha detto. Poi, sul suo futuro ha aggiunto: «Tutti dicono che se va via Amadeus allora va via Fiorello. È diverso, poi la Nove non si può permettere me. Io costo tantissimo».

Mercoledì sera durante "Stasera c'è Cattelan", Fiorello è intervenuto in diretta e incalzato dal conduttore ha parlato nuovamente del futuro dell'amico Amadeus. «Non farà Sanremo, ma lo sanno tutti. La verità è Amadeus non farà più un sacco di cose», ha detto lo showman. «Tra poco ci tagliano la linea dai piani alti», ha risposto scherzando Cattelan.