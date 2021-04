Amici 20, quarta puntata: le anticipazioni, le sfide, chi viene eliminato. Super ospite Alessandra Amoroso. Sabato 10 aprile, Maria De Filippi torna su canale 5 con una nuova puntata del serale, che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it. In giuria Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Sabato 10 aprile andrà in onda su canale 5 la quarta puntata del serale di Amici 20 (Foto Ufficio Stampa Fascino P.g.t). Come sempre essendo una puntata registrata possiamo avere già le prime informazioni. Ospiti della serata Alessandra Amoroso e Francesca Mancini. Non ci saranno Pio e Amadeo.

Amici 20, le squadre

Celentano-Zerbi

Sangiovanni, Deddy, Serena ed Enula

Arisa-Cuccarini

Raffaele, Tancredi, Alessandro e Martina

Peparini-Pettinelli

Aka7even, Giulia e Samuele

Amici 20, anticipazioni ed eliminati quarta punata. Spoiler

Attenzione se non volete conoscere gli allievi che verranno eliminati in questa terza puntata vi consigliamo di non andare oltre nella lettura. Se invece non ce la fate ad aspettare la puntata di sabato siete nel posto giusto. La puntata, ricordiamo non è in diretta ma è stata registrata giovedì 8 aprile.

Ad aprire la prima manche è la squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che sfida il duo Pettinelli-Peparini. Come riportane le anticipazioni del Vicolodellenews, in questo quarto serale non ci sarà la doppia eliminazione. Nella aprima manche Giulia viene salvata, mentre Aka7even perde il guanto di sfida contro Deddy.

Nella seconda manche Zerbi - Celentano sfidano Arisa- Cuccarini. All'eliminazione va Enula. Arisa-Cuccarini decidono di ricambiare la sfida e chiamano Zerbi-Celentano ma perdono. E' Rudy Zerbi a scegliere chi mandre al ballottaggio e manda: Raffaele, Alessandro e Tancredi. Primo a salvarsi Raffaelle. Al ballottaggio per l’eliminazione Tancredi.

Al ballottaggio finale finiscono Aka, Tancredi ed Enula, a sorpresa, rispetto alle precedenti puntate ci sarà un solo eliminato. Aka viene salvato. Sabato in diretta scoriremo chi tra Tancredi ed Enula dovrà abbandonare la scuola di Amici20.