Amici, Loredana Bertè non ci sarà nella prossima puntata: ecco cosa succede

Mercoledì 17 Aprile 2019, 18:51 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2019 19:22

«Volevo rassicurare tutti i miei fans. Non ho alcuna intenzione di ABBANDONARE AMICI....»., Loredana Bertè rassicura tutti i suoi fan e comunica che non abbandonerà la poltrona di giudice nel talent condotto da Maria De Filippi, ma causa tour si assenterà soltanto per una puntata.Un’indiscrezione di “Chi” infatti voleva la Bertè impegnata col suo tour e vedeva in sostituzione un ballottaggio fra Al Bano, Ornella Vanoni e Sabrina Ferilli. Loredana però è intervenuto direttamente dal suo account instagram per fermare la voce diffusa velocemente anche sul web: «Dovrò mancare solo per una puntata a causa del mio LiBerté Tour già in corso – ha scritto la cantante - ma per il resto mi troverete là su quella sedia tutti i sabati fino alla fine del programma... #giornalettismo #bertelasciamici #fakenews #loredanaberte #Amici18 #amicidimariadefilippi #giudice #giudicerivoluzionario».