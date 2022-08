Amici, Nunzio e Cosmary insieme? L'indizio che non perdona

E' sbocciato l'amore fra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli. I due ex ballerini di Amici si sono avvicinanti durante l’estate, complice l’ultima edizione di Battiti Live al quale hanno partecipato come corpo di ballo. A confermare il gossip arrivano le foto, diffuse sui social grazie alla segnalazione di una fan che li ha avvistati insieme in Puglia, mentre si allontanavano mano nella mano.

Dunque, addio all'amore fra Alex Wyse e Cosmary, per la ballerina ora c'è solo l’ex collega del talent, il siciliano Nunzio che nella scuola aveva fatto innamorare il pubblico per il suo carisma e la sua simpatia. Gli scatti dei due sono stati pubblicati su Instagram dall'esperta di gossip Deianira Marzano.

E, inoltre, sembra che i due ballerini abbiano tenuto per tempo nascosta la loro relazione. Il ballerino avrebbe chiesto da alcuni amici di non scattare foto durante le serate passate con Cosmary, per non alimentare il gossip.

L’ex fidanzato Alex continua a tacere su Cosmary, una storia ormai archiviata il 5 luglio. «La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi» aveva scritto la ballerina sui social. Stando all'ultimo gossip, sulla rottura potrebbe pesare l’ombra del tradimento e il presunto flirt con Nunzio potrebbe essere cominciato ben prima.