Antonella Fiordelisi: «Alex Belli e Delia Duran mi hanno proposto una cosa a tre»

Sul fatto che Alex Belli e Delia Duran siano stati due protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip non ci sono dubbi. Per mesi hanno appasionato il pubblico con il loro amore libero, sdoganato per la prima volta in televisione. In quel caso a fare le spese dei loro giochi di coppia fu Soleil Sorge, rimasta scottata da un rapporto sempre più intimo con l'attore. Ma adesso, a distanza di quasi un anno da quelle vicende, ecco che un'altra protagonista del reality show più amato dagli italiani rivela un retroscena hot. Antonella Fiordelisi ha raccontato dall'interno del loft di Cinecittà la proposta giunta dalla coppia.

La confessione

Alex Belli torna a far parlare di sé a causa del suo amore libero con la moglie Delia Duran. La modella e schermitrice, infatti, ha confessato di aver ricevuto una proposta proprio dall'attore di Centovetrine. Un nuovo triangolo amoroso che si viene a scoprire proprio dalla Casa più spiata d'Italia, dove tutto ebbe inizio. A quanto pare Belli le avrebbe chiesto di avere un rapporto intimo con lui e sua moglie.

«Gli ho detto no»

«Mi ha proposto una cosa a tre, gli ho detto di no. È vero, non ho problemi a dirlo. Con Delia. Sono bravissimi, però. Sono simpaticissimi, divertenti. Loro hanno un amore. Lo sai, no? Gli ho detto che non sono mai stata con una donna. Quando vorrò stare con una donna gli farò sapere», ha dichiarato Antonella, svelando dunque di aver declinato l’offerta a lei fatta da Alex Belli. In tanti si chiedono se l’attore interverrà in merito alla vicenda e se confermerà quanto dichiarato da Antonella Fiordelisi che, nella casa del GF Vip, sembra aver stabilito un’intesa con Edoardo Donnamaria. E c'è chi spera che Alfonso Signorini voglia indagare sulla vicenda per svelare ulteriori dettagli di una vicenda che sicuramente sta facendo sognare gli utenti dei social, pronti a godersi il secondo capitolo dell'amore libero.