Bake Off Italia, il vincitore è Gabriele Citti: «La pasticceria è il mio rifugio, ma ora torno a studiare»

Il vincitore di Bake Off Italia - Dolci in forno è Gabriele Citti, il 22enne che ha sorpreso tutti per il suo talento che l'ha portato alla vittoria finale dell'undicesima edizione del food-reality condotto da Benedetta Parodi. In finale sono arrivati quattro concorrenti: Roberta, Gabriele, Fabio e Tommaso che si sono sfidati in alcune prove. Colei che si è conquistata il quarto posto è stata Roberta mentre al terzo posto è arrivato Tommaso. I due finalisti si sono poi sfidati nell’ultima prova che ha decretato Gabriele Citti come Miglior pasticcere amatoriale d’Italia. I giudici, che hanno decretato il vincitore della finale, sono stati Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Gabriele Citti ha 22 anni ed è nato a Lucca il 21 dicembre 2001. Il suoi genitori sono di origine toscane e ha un fratello minore che si chiama Alessio Citti. Nella vita è uno studente di ingegneria biomedica all'Università di Pisa. Grande appassionato di matematica, ama la fotografia ma è grazie alla sua famiglia che si è avvicinato alla pasticceria durante il lockdown. «Ingegneria e pasticceria? In realtà sono due cose completamente distinte - ha spiegato Gabriele Citti in un'intervista a Tv e Sorrisi - Se penso all’una non penso all’altra, la pasticceria è un po’ il mio rifugio, il mio sfogo, cucinare in generale, non faccio solo torte».

E agli studi Gabriele darà la priorità: «Non ho ancora pensato a quello che sarà il mio futuro, ora devo pensare all’università e terminare il corso di studi, sono più concentrato sul presente e cerco di cogliere le occasioni che arrivano».