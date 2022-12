«Bake off Italia», è Davide Merigo il vincitore della decima edizione

Sorprendente finale, quella della decima edizione di «Bake Off Italia – Dolci in forno», il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, e condotto da Benedetta Parodi, andata in onda su Real Time il 2 dicembre e disponibile in streaming su discovery+. Davide Merigo vincendo la puntata si è aggiudicato di fatto un corso completo ad In Cibum, la Scuola di Alta Formazione Gastronomica che ha sede a Pontecagnano Faiano (Salerno, Campania).

La puntata finale ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso nel seguire le preparazioni di Chiara, Davide, Ginevra e Margherita. Poi il verdetto insindacabile di Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia (tra i docenti di In Cibum) che ha di fatto messo il cappello sul più bravo pasticcere amatoriale d'Italia. Ospite d’eccezione il maestro di pasticceria di fama internazionale Gino Fabbri, vincitore del titolo di Miglior Pasticcere dell’anno nel 2009 e a capo della squadra italiana che, nel 2015, ha vinto la coppa del mondo di pasticceria.

«Nel corso delle 14 puntate i concorrenti hanno dovuto fare i conti con gli imprevisti e le immancabili sorprese – commenta Mariagiovanna Sansone, direttore di In Cibum la Scuola di Alta Formazione Gastronomica – Proprio quello che accade nei laboratori di pasticceria e nelle cucine. È stato un banco di prova importante anche per restituire la dimensione di un mondo che ha delle sue complessità e per le quali la formazione è dunque necessaria. Non vediamo l’ora di accogliere Davide Merigo nelle nostre aule e accompagnarlo, con l’aiuto dei nostri meravigliosi docenti, in una nuova avventura».

Cosa vince Davide? 1200 ore di formazione tra attività laboratoriali e stage: i corsi forniscono una preparazione completa su tutti gli aspetti del mestiere di pasticciere: tecniche di pasticceria, base e avanzate, trattamento delle materie prime, dessert da ristorazione e cioccolato. Tra i temi d’aula anche un affondo sulle soft skills. La scuola, che ha sede a Pontecagnano Faiano (Salerno), si avvale dell’ufficio placement interno ad FMTS Group, network di cui fa parte, per assicurare agli allievi l’inserimento nel mondo del lavoro subito dopo il percorso di formazione.