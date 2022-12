Ballando con le stelle, la finale. Ema Stokholma al maestro e compagno: «Dopo la finale litigheremo di meno»

«Io non volevo farmi piacere una persona e invece» Ema Stokholma si è innamorata. Un amore che ha portato sulla pista di Ballando con le stelle e che rischia di portarla al successo. «Io per lui sarei contenta, sarebbe una bella soddisfazione». E per te? «C’è un prima e un dopo ballando. Sono curiosa di capire come andrà avanti. Angelo mi ha fatto innamorare di testa».

Poi si balla. C’è la finale. La coreografia comincia da un letto. Lei è vestita di rosa, lui ha i pantaloni rosa, una camicia color magenta. Poi comincia la musica, ballano ma non incantano. Almeno per Carolin Smith: «La coreografia è bella, mi è piaciuta ma qualcosa nei piedi non ha funzionato. Ti è scappato…». La padrona di casa poi chiede il giudizio a Fabio Canino: «Mi guardavo intorno mentre ballavate: create magia, la gente intorno è felice, allegra, anche sognante. Un punto sicuramente a vostra favore è la vostra storia privata entrata in pista. Questo rende tutto più leggero».

Severo Ivan Zazzaroni: «Ema ha fatto cose migliori, Angelo è sempre prevalente nel ballo». Stesso pensiero per Selvaggia Lucarelli: «Penso che sia andata come altre volte. Voi siete la quota romantica del programma. Ma secondo me per la finale è un po’ poco. Ho sempre visto tanto Angelo, poco Ema». Guillermo Mariotto va allo scontro: «I social hanno scoperto una storia naturale, più accettata di tante altre passate. Ci ha accecato tutti, non sei la ballerina più brava del mondo ma siete una delle coppie più belle. I piedini rimangono sempre un 45 e noi ti continuiamo ad amare».

Gli ultimi giudizi sono di Alberto Matano: «Li trovo irresistibili, siete innamorati, siete in finale evviva…». Infine la quota popolare con Rossella «Il vostro amore ha arricchito il vostro ballo: 1+1 con voi duefa uno…». Di sicuro aggiunge Ema: «Dopo Ballando litigheremo di meno. È stata una settimana dura, piena di scontri ma solo per la finale».

Poi le palette. Per la presidente di giuria voto 8. Così anche per Fabio Canini, Ivan Zazzaroni e Guillermo Marriotto. Voto basso, 6, per Selvaggia Lucarelli. Il totale fa 38. Più 30 punti della puntata precedente e si arriva a 68. Il boato però rimbomba con Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. La loro intesa conquista il pubblico in sala che si alza in piede e li applaude a lungo. E le palette non mentono: 47 per un tango che ha convinto tutti a parte Selvaggia Lucarelli!