Barbara D'Urso, Marco Bellavia scoppia in lacrime a Pomeriggio 5: «Ecco come ho passato gli ultimi 13 anni...».Oggi, nello spazio del programma dedicato al gossip, si è tornati a parlare dei vip che da tempo hanno abbandonato il piccolo o grande schermo, cambiando vita. Tra gli ospiti in studio, Karina Cascella, l'attore Bruno Conti e Marco Bellavia, ex volto di Bim Bum Bam.

Quest'ultimo - protagonista in passato della fortunata serie tv Dolce Licia con Cristina D'Avena - si è sciolto in lacrime dopo aver visto un servizio dedicato alla sua vita. Poi ha spiegato: «Mi piacerebbe tornare al mio lavoro, nella tv dei ragazzi. Mi commuovo quando vedo immagini di me e mio figlio insieme. Gli ultimi tredici anni li ho dedicati interamente a lui. È importante passare tempo insieme. I soldi prima o poi tornano, torneranno anche a me».

Le lacrime di Marco Bellavia commuovono i fan su Twitter. «Oggi ci sono tanti canali tematici - scrive un utente - perché non farlo lavorare ancora in tv». E ancora: «Lo ricordo a Bim Bum Bam, il programma preferito dai bambini». «Era Steve nella serie con Cristina D'Avena. Forza».

Nel corso della puntata, Barbara D'Urso dedica anche uno spazio all'amica Mara Venier. Ieri, la conduttrice di Domenica In ha denunciato alcuni siti che hanno lanciato una vergognosa fake news sul marito Nicola Carraro, dichiarandone la morte. Mara è andata su tutte le furie e oggi Barbara ha dedicato uno spazio alla questione, parlando dell'amore tra i due. «Io e Mara ci mandiamo messaggini - dice - adesso nella sua Domenica In di successo ci sono anch'io. C'è la mia imitazione e io rido tantissimo». E continua: «Quello che hanno scritto su Nicola è vergognoso, lui è un ragazzo adorabile. Ne parliamo perché voglio bene a Mara. Lo faccio per lei». Poi il gesto inaspettato .

