Beautiful, i fan tappezzano Milano di manifesti: furiosi con Canale 5, ecco il motivo

Pare che le puntate della soap-opera americana Beautiful in onda ogni giorno su Canale 5 sia siano accorciate drasticamente, e questa scelta sembrerebbe stare stretta agli spettatori che hanno messo in atto un piano di “ribellione”: i fan più affezionati hanno deciso di rendere giustizia al loro programma televisivo preferito, che quest'anno compie ben 37 anni, tappezzando le strade di Milano con numerosi volantini.

Questi volantini in giro per Milano mi stanno ammazzando ☠️ pic.twitter.com/HzKqzJFJI7 — [Righetto] (@Ri_Ghetto) January 17, 2024

Negli ultimi 8 anni le puntate sono passate dal durare 22 minuti di messa in onda a soli 11 minuti, senza contare che Beautiful conserva sempre 5 minuti della puntata precedente, accorciando le tempistiche ancora di più.

Un tempo la soap andava in onda nel primissimo pomeriggio, con orario di inizio alle 13:40 fino più o meno alle 14:10, con il passare degli anni i tempi si sono accorciati di molto.

Per tale ragione i fan si sono ribellati e come riporta BubinoBlog, hanno appeso fogli per le vie della città di Milano (anche nella metro), sui quali hanno scritto: «Stanno uccidendo Beautiful!! Negli ultimi 8 anni le puntate sono passate da 22 a 11 minuti. Vergogna a Mediaset che maltratta la nostra soap preferita!!!», si legge sui "manifesti" in giro per Milano.

Sarà davvero così?