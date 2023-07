Ronn Moss torna musicista. L'ex star di Beautiful: «Sono stati 25 anni belli ma anche stressanti. Quante volte ho vomitato»

Ronn Moss ora canta, suona. E piace. Come sempre. In Italia sul palco del Marateale, Premio Internazionale Basilicata, la stella (mai cadente) di Beautiful (l'ultimo suo episodio in Italia in onda una decina di anni fa) si è fatto accompagnare dalla moglie, l'attrice Devin DeVasquez. E prima di far ritorno in Puglia dove è proprietario di una masseria dove coltiva vino, oltre a fare il produttore musicale e cinematografico, Ronn ha parlato a La Repubblica.

Ha parlato di tutto, a cominciare dalla sua infanzia: «Un’infanzia spericolata ma normale; oggi tutto è protetto, i bimbi crescono con troppe paure.

Il gusto per l’avventura è rimasto, ogni giorno la vita ne regala una nuova. Mia moglie ed io ce lo ripetiamo: speriamo di non fermarci mai».

E fin da bambino in lui c'è la musica, prima ancora della recitazione e di una carriera che solo i suoi genitori avrebbero voluto per lui: «Ho studiato medicina, biologia, fisiologia, ho assistito ad autopsie senza battere ciglio. Sarei stato un ottimo chirurgo ma agli otto anni di università ho preferito la band. Perciò sono diventato musicista e non medico».

Con i Player e la sua "Baby come back” è arrivata ai vertici della classifica in America. «A vent’anni siamo passati dalle feste al mainstream. Non c’è niente di meglio che sfidare 25.000 persone in un’arena e avere quell’energia che ti torna dal pubblico». E poi quasi all'improvviso si è buttato nella recitazione: Io sognavo solo la musica ma anni dopo, il gruppo in crisi, ci ho provato...». Dopo Qualche orribile comparsata in televisione, la grande occasione: «Mi presento agli Zoetrope Studios di Francis Ford Coppola: fatemi fare qualcosa...». E così è stato, così è cominciato tutto.

Poi il primo film in Italia: “Paladini" dove si innamora del nostro Paese, poi soprattutto Beautiful. E quel indimenticabile provino: «Affittai uno smoking, non avevo nulla di elegante, ma ne trovai solo uno di due taglie più piccolo: sono arrivato con i pantaloni al polpaccio e le maniche striminzite. Stranamente quella fila di produttori sorrideva, c’era una strana energia. Prima ancora che aprissi bocca, avevano capito che ero Ridge...».

Un successo mondiale, inaspettato, che lo ha sconvolto. Ma non come tutti gli anni trascorsi sul set, a interpretare un personaggio: Beautiful è durato 25 anni della mia vita. Ci sono stati momenti stressanti, proprio come la vita che vivevo in parallelo. Come Ridge ho avuto morti e traumi. Ho perso mio padre, diversi amici: andavo comunque al lavoro, per farmi forza, non ho perso un giorno di riprese, anche malato». Poi svela: «Tra una scena e l’altra mi è capitato di correre in camerino a vomitare. Tornavo e ricominciavo, senza un lamento: c’erano altre 200 persone il cui lavoro dipendeva da me»