Miss Italia 2019 è Carolina Stramare. Il video della proclamazione

La vincitrice di #MissItalia 2019 è la numero 03 Carolina Stramare! pic.twitter.com/iYl5VYN7KM — Miss Italia (@_MissItalia) September 6, 2019

Sabato 7 Settembre 2019, 01:39 - Ultimo aggiornamento: 07-09-2019 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. La concorrente lombarda - la numero 3 - ha superato in finale la sicilina Serena Petralia e la padovana Sevmi Fernando., quella del ritorno della manifestazione in casa Rai.era stata eliminata in un primo momento, ma poi recuperata, proprio per la finale, dalla giuria tecnica, andando così ad affiancare Serena Petralia e Sevmi Fernando in finale. Sevmi Fernando nei giorni scorsi era stata vittima di alcuni commenti razzisti ; più di qulcuno - sui social e non - aveva accusato la ragazza di colore, nata a Padova da genitori originari dello Sri Lanka, di non poter partecipare a miss Italia perché non rappresenterebbe la tipica bellezza italiana . La nuova reginetta della bellezza era stata esclusa nelle precedenti fasi di votazione, ma è stata ripescata dalla giuria delle 'Miss storiche, che poteva riportare in finale solo una concorrente. È questa la prima volta che Miss Italia, giunta alla 80/a edizione, ha visto la scelta della vincitrice esclusivamente con il televoto. Le fasi di votazione sono state 4: dalle 80 finaliste si è passati a 40, quindi 20, 10 e infine due, Sevmi Fernando e Serena Petralia, alle quali si è quindi aggiunta con il ripescaggio Stramare. La votazione definitiva del pubblico ha premiato la miss lombarda. Miss Italia 2019 ha occhi verdi e capelli castani, porta la misura 40 e ha il 41 di scarpe. È nata il 27 gennaio 1999, a Genova. Diploma di liceo linguistico, iscritta attualmente ad un un corso di formazione di grafica e progettistica all'Accademia delle Belle Arti di Sanremo, lavora da circa tre anni come modellaLa nuova Miss Italia, Carolina Stramare, ha raccontato la sua avventura a Miss Italia, in maniera quasi quotidiana sul suo profilo instragram, dove è anche possibile ammirare tutta la sua bellezza: https://www.instagram.com/carolinastramare_/ E sempre su Instragram ha celebrato la sua vittoria della fascia di Miss Lombardia, cosa che le ha permesso di accedere alla finale di Jesolo.