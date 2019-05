Ciao Darwin, lite Karina Cascella Laura Cremaschi: «Voi non vi fate il c*lo, lo fate solo vedere»

Sabato 18 Maggio 2019, 09:37 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2019 11:12

La nona puntata di Ciao Darwin con la sfida tra la squadra del Web e della Televisione ha regalato tantissimi momenti di divertimento e inevitabili guerriglie. Una delle liti più dure è stata quella tra Laura Cremaschi e Karina Cascella, quest'ultima senza peli sulla lingua ha detto: «Voi non vi fate il c*lo, lo fate solo vedere».La sfida di questa settimana di Ciao Darwin, in onda il venerdì sera su canale 5, è stata Web vs Tv. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Il Pancio ed Enzuccio e Paola Perego. Ma quando in squadra hai Karina Cascella la lite è all'ordine del giorno.L'opinionista di Uomini e Donne ha sottolineato più volte la superiorità del mondo della tv rispetto al web:«Vorreste essere da questa parte al posto nostro – istiga la Cascella – la realtà è che voi non vi fate il cu*o come dite, ma il cu*o lo mettete in mostra e semmai lo fate vedere», parte una lite con Laura Cremaschi che orgogliosamente si alza e mette in mostra il suo fisico scolpito e strizzato dentro un sexy abitino rosso di pizzo che non lasciava nulla alla fantasia. Applausi da parte del pubblico maschile.