Paolo Sorrentino sceglie Stromboli per il suo film su Maradona: dopo Rossellini e Antonioni l'isola set ideale

Al cinema l'isola dovrebbe essere assuefatta, ma ogni volta è come la prima volta. E così a Stromboli, nelle Eolie, isolani e vacanzieri sono tutti mobilitati per il film di Paolo Sorrentino, che proprio lì sta girando «È stata la mano di Dio». Le riprese sono iniziate il mese scorso a Napoli e dopo Stromboli continueranno anche nella costa Amalfitana. Tra i protagonisti c'è Toni Servillo che con Sorrentino girò «L'uomo in più». Il film è ispirato alla sua vita napoletana e a Diego Armando Maradona, per quel famoso gol segnato per l'appunto di mano all'Inghilterra nei campionati del mondo del 1986, e uscirà su Netflix probabilmente l'anno prossimo. La giunta Giorgianni di Lipari ha concesso il patrocinio. Le Eolie si confermano set ideale per le opere cinematografiche. Nell'isola vulcanica isola sono stati girati «Stromboli» di Roberto Rossellini con Ingrid Bergman, «Vulcano» con Anna Magnani, «L'Avventura» di Michelengelo Antonioni con Monica Vitti, «Kaos» dei fratelli Taviani e «Caro Diario» di Nanni Moretti.

Ultimo aggiornamento: 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA