“È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino è Best international film a Capri, Hollywood 2021 e “Ennio” di Giuseppe Tornatore dedicato al maestro Morricone è il miglior documentario: il film italiano nella short list delle 15 migliori opere internazionali per l'Oscar 2022, sarà proiettato a Capri, sia nella prima giornata del tradizionale evento ponta tra la nostra industria cinematografica italiana e gli Usa, che in chiusura il 3 gennaio al teatro San Carlo; Ennio sarà proposto al cinema Filangieri di Napoli il 2 gennaio.

«Siamo lieti di comunicare la scelta unanime del nostro board - annuncia il regista danese premio Oscar Bille August per l'istituto Capri nel mondo - e premiare lo straordinario film Netflix di Sorrentino e l'opera preziosa di Tornatore sull'indimenticabile maestro». Per “È stata la mano di Dio” - candidato anche ai Golden globes e ai Critics choice awards - saranno premiati Toni Servillo, Filippo Scotti e Teresa Saponagelo. Mai così ricco il programma: 150 le proiezioni gratuite tra Cinema Internazionale di Capri, Paradiso di Anacapri e Armida di Sorrento e le piattaforme digitali Mymovies.it e Eventive.