Concerto Primo Maggio, Ambra commossa in diretta da Piazza San Giovanni: «Non ha senso starci così. Come state?»

Concerto Primo Maggio, Ambra commossa in diretta da Piazza San Giovanni: «Non ha senso stare qui. Come state?». Sguardo basso, voce rotta dalla commozione, la piazza vuota, Ambra legge una lettera molto intensa senza quasi mai guardare in camera, se non alla fine.

Il concertone del Primo Maggio parte così, da Piazza San Giovanni deserta e da Ambra - conduttrice di questa serata speciale - visibilmente commossa che legge un monologo molto instenso: «Abbiamo scelto di inziare da Piazza San Giovanni perchè questo è un Primo Maggio del tutto eccezionale ma tutti abbiamo lo stesso desiderio, quello di ripartire. E proprio questa piazza vuota ci ricorda che il futuro non può fare a meno del lavoro, dei diritti e delle tutele. Questa piazza ha sempre avuto il compito di proteggere quelli che non ci stanno. E noi oggi proteggeremo le domande, purtroppo, perchè è l'unica certezza che abbiamo. Noi tra poco lasceremo questa piazza perchè non ha senso starci così, ma con la volontà di tornarci. Non sarà una festa, perche ce ne siamo accorti subito di come è partita la campagna elettorale, che allo scoppiare dei primi focolai i nostri operatori sanitari hanno lavorato senza protezioni. Ce ne siamo accorti che a volte il troppo dire fa male soprattutto se è confuso, ce ne siamo accorti tutti di quanta forza siamo capaci».

Il monologo dell'attrice termina con una domanda che in questo momento colpisce dritta al cuore: «In questo percorso che vi terrà compagnia di musica e domande voglio farvi una domanda anche io ... Come state?».



