Cristiano Malgioglio, a Tale e Quale Show il ricordo del concerto di Justin Timberlake: ma cosa ha detto?

A “Tale e quale show – il torneo” su RaiUno Virginio interpreta Justin Timberlake con “Can’t stop the feeling!”. L'esibizione accende il ricordo del giudice Cristiano Malgioglio: «Al suo concerto…».

“Tale e quale show – il torneo” su RaiUno (Foto: da video)

Cristiano Malgioglio e il concerto di Justin Timberlake

A “Tale e quale show – il torneo” su RaiUno Virginio interpreta Justin Timberlake con “Can’t stop the feeling!” e ispira il ricordo di Cristiano Malgioglio. Il giudice sottolinea la difficoltà della prova di Virginio per la particolare voce e fisicità del cantante americano, che lui ha visto dal vivo. Malgioglio infatti ha raccontato di essere andato a un concerto di Timberlake e di avergli lanciato la maglietta: «Adoro Justin Timberlake - ha spiegato - lo amo dal punto di vista artistico. Lui ha agilità, si muova bene in scena. Tu hai una bella voce, ma non hai il suo falsetto. Io ho avuto modo di vedere un suo concerto a Londra all’Arena nel 2014 e c’erano delle ragazzine che si toglievano il reggiseno e lo lanciavano sul palco. Io non avevo il reggiseno… Non ne avevo bisogno. Allora mi sono tolto la maglia e per la prima vota sono rimasto in “toplex”.. a dorso nudo in pubblico». L’errore di Malgioglio crea naturalmente grande ilarità nella giuria, col conduttore Carlo Conti e il giudice Giorgio Panariello che chiedeno l’utilizzo del Var, ripetendo «Ha detto toplex…e a dorso nudo.. come in piscina!».