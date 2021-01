Cristina Chiabotto a Verissimo: «Aspetto una bambina, all'inizio della gravidanza ho avuto il Covid»

Cristina Chiabotto e la confessione a Verissimo: «Aspetto una bambina, all'inizio della gravidanza ho avuto il Covid». L'ex Miss Italia, ospite sabato pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin, svela il sesso del bebè che aspetta da Marco Roscio, imprenditore sposato nel 2018.

A Verissimo Cristina Chiabotto , che è in dolce attesa di una bambina, racconta il periodo bellissimo che sta vivendo e a Silvia Toffanin confida: «Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto – aggiunge - un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo».

APPROFONDIMENTI METÀ MIGLIORE Cristina Chiabotto incinta, la dedica del marito Marco Roscio:... LA DOLCE ATTESA Cristina Chiabotto incinta, l'annuncio con una foto dolcissima:... LA REAZIONE Cristina Chiabotto e i debiti col fisco: «Ho la coscienza a...

Coronamento di una favola d’amore, Cristina dice: «Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA