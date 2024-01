Domenica In, Tony Dallara canta “Romantica” a 87 anni: Mara Venier scoppia a piangere e interrompe la diretta. «Mandate un filmato»

Spazio alla Storia del Festival di Sanremo a Domenica In. Il salotto di Mara Venier si prepara alla kermesse canora che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio dall'Ariston dedicandogli uno spazio tutto suo. Nel salotto di “zia Mara” arrivano tantissimi ospiti protagonisti di Sanremo delle edizioni passate. Tra loro anche Tony Dallara.

Domenica In, l'esibizione di Tonny Dallara emoziona Mara Venier

Il grande cantautore Tony Dallara, classe 1936, ospite a Domenica in insieme ad altri grandi cantanti sanremesi, ha stupito tutti.

Un'esibizione la sua che ha commosso tutti. Mara Venier, dopo averlo riaccompagnato sul suo sgabello, interrompe la diretta perché scoppia a piangere: «Mi sono commossa mandate un filmato».

Chi è Tony Dallara

Antonio Lardera (in arte Tony Dallara), ha vinto il Festival di Sanremo nel 1960 in coppia con Renato Rascel sulle note del brano “Romantica”, poi è rimasto per anni in cima alle classifiche musicali grazie a brani di successo come: “Bambina Bambina”, “Ti dirò”, “Brivido blu”, “Ghiaccio bollente” e molti altri.