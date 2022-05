Don Matteo 13, le anticipazioni del finale di stagione con Raoul Bova: arriva il tanto atteso bacio

In arrivo i nuovi episodi di Don Matteo 13, la serie tv che sta riscuotendo un enorme successo. Ecco le anticipazioni del finale di stagione con Raoul Bova, le cui due puntate conclusive andranno in onda questa sera, martedì 24, e giovedì 26 maggio in prima serata su RAI 1. Ci sarà anche il tanto atteso bacio tra il capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta ) e il PM Nardi ( Maurizio Lastrico).

Nel nono episodio un’emergenza costringe la piccola Ines a vivere per qualche giorno a casa di Anna. Questa convivenza porta la Capitana a farsi una domanda che non avrebbe mai pensato potesse riguardarla in prima persona: “Posso essere una buona madre”. Intanto Ines viene coinvolta da Cecchini e da Marco in un’operazione segreta, alle spalle di Anna, che vede il Maresciallo nell’improbabile ruolo di allenatore di una squadra di calcetto per bambini! Nel frattempo, le condizioni di Greta sono peggiorate e Federico sente l’urgenza di fare qualcosa. Ma cosa può un ragazzino contro una terribile malattia? A Federico, però, l’impossibilità del suo obiettivo non importa: l’unica cosa che gli importa è di poterlo raggiungere.

Nel decimo episodio Don Massimo nasconde qualcosa. O almeno di questo sono convinti i Carabinieri, che indagano sugli strani movimenti del sacerdote e sulle sue recenti frequentazioni segrete, che sembrano coinvolgere una donna proveniente dal suo passato. Cecchini crede ostinatamente alla buona volontà di Don Massimo, mentre per via di un gigantesco equivoco si trova costretto a organizzare il proprio matrimonio con Elisa! E la confusione non è da meno nella vita di Anna: il ritorno di Sergio ha scompigliato nuovamente le carte, e ora più che mai la donna si ritrova divisa tra un futuro con lui e Ines e un futuro lontano da tutti, insieme a Valente. E Marco? Il PM sembra finalmente felice, insieme a Valentina. Ma lo è veramente? E Don Massimo è davvero chi dice di essere?

Nel cast Terence Hill nel ruolo di “Don Matteo”, Raoul Bova nel ruolo di “Don Massimo”, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico appunto, Nathalie Guetta ed inoltre Francesco Scali, Pamela Villoresi, Emma Valenti, Mattia Teruzzi, Giorgia Agata, Aurora Menenti, Pietro Pulcini, Domenico Pinelli e Francesco Castiglione. La regia è affidata a Francesco Vicario, Luca Brignone e Riccardo Donna. Don Matteo 13 - è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.