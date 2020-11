«Elisabetta Gregoraci non sa fare un ca**o: ha fatto tanto perché ha sposato un milionario», è bufera su Dayane Mello

«Elisabetta Gregoraci non sa fare un ca**o, ha fatto tanto perché ha sposato un milionario». Bufera su Dayane Mello. Stanno suscitando polemica tra gli spettatori del Grande Fratello Vip le parole pronunciate stanotte da Dayane Mello e rivolte a Elisabetta Gregoraci.

Tutto è avvenuto stanotte. Episodio scatentante, la lite tra Tommaso Zorzi e la stessa Dayane. Adua Del Vesco ha provato a placare gli animi e la Gregoraci le ha consigliato di non intromettersi e da lì ne è nata una discussione. Più tardi, Adua si è confrontata con Dayane ed è stato allora che sono arrivate le parole contro la Gregoraci che hanno suscitato tanto clamore: «Non c'è niente in questa donna. C'è la sua storia, il suo figlio, la sua carriera che non so che ca**o ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto perché ha sposato un miliardario. È facile fare un percorso così», ha detto Dayane. La Del Vesco ha provato a fermarla, ma la modella ha continuato: «È quello che penso di lei in questo momento. Non mi ha dimostrato di essere diversa. Io ho fatto un cu*o così nella mia vita per vedere una servita ee riverita e non sa fare un ca**o nella vita?».

Le parole di Dayane Mello non sono piaciute ai fan, che su twitter hanno criticato il suo essersi sempre professata una femminista per poi lanciare simili accuse proprio a una donna.

Ultimo aggiornamento: 15:41

