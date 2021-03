L'Eredità, il gesto inconsulto del campione alla ghigliottina. Flavio Insinna: «Ma perché?»

L'Eredità, il gesto "inconsulto" del campione alla ghigliottina. Flavio Insinna incredulo: «Ma perché?». Pochi minuti fa, si è concluso il programma di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Alla ghigliottina un nuovo campione, il signor Giuseppe, professore e volontario clown negli ospedali. Il concorrente arriva alla fase finale con il massimo del montepremi, 250mila euro.

APPROFONDIMENTI SU RAI1 L'Eredità, la campionessa sbaglia la ghigliottina. Poi... SU RAI1 Flavio Insinna, l'errore clamoroso del concorrente... SU RAI1 Flavio Insinna, il gesto incredibile del concorrente...

Le cinque parole a disposizione sono arte, tornare, fuori, scarpe, pane. Giuseppe dimezza più volte e gioca per 62.500 euro. Il campione ha a disposizione un minuto per pensare, ma dopo pochi secondi Giuseppe vuole consegnare la sua risposta. Flavio Insinna, incredulo, lo fa riflettere: «Perché? Hai tempo fino alla fine per cambiare idea, non c'è bisogno che consegni subito...». Ma il campione non segue il consiglio e consegna al volo.

A quel punto, fan e conduttore sono convinti che Giuseppe abbia indovinato. Ma il campione spiazza tutti ancora: «Ho scelto la parola 'parte', ma si abbina solo con un termine». Flavio Insinna, dopo un attimo di incredulità, dà la soluzione esatta: «E se alle 5 parole aggiungessi formaggio? Forma di formaggio, forma d'arte, fuori forma, forma del pane e forma delle scarpe». La puntata si conclude con un nulla di fatto, Giuseppe ritenta domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA