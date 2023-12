L'Eredità riparte con Marco Liorni, è ufficiale: quando comincia e chi sono le nuove professoresse

L'annuncio era nell'aria già da tempo, ora è ufficiale: Marco Liorni è il nuovo conduttore de "L'Eredità". Confermato, dunque, il no a Pino Insegno dopo il flop del suo "Mercante in fiera". Il game show più longevo della televisione italiana - prodotto in collaborazione con Banijay Italia - è pronto a tornare con l'attuale conduttore di "Reazione a Catena" al timone.

La ventiduesima edizione de "L'Eredità" si preannuncia ricca di novità: nuovi giochi, come "Tris" e "100 secondi", e nuove professoresse, Michelle Masullo e Naomi Buonomo.

Quando comincia L'Eredità?

Quando? "L'Eredità" andrà in onda tutti i giorni alle 18.45 su Rai 1 a partire da martedì 2 gennaio 2024.

"L'Eredità", in onda dal 2002, ha superato le 5000 puntate e negli anni ha fidelizzato un pubblico trasversale, diventando così un momento in cui la famiglia si riunisce davanti alla tv e si trova a misurarsi con le domande della gara. Leader di ascolti nella fascia preserale il game show ha visto succedersi al timone Amadeus, Carlo Conti, l'indimenticabile Fabrizio Frizzi e Flavio Insinna, riuscendo a mantenere sempre alto l'interesse del pubblico per il programma ed entrando nelle case di milioni di italiani. Il programma è realizzato all'interno dello Studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi (ex Dear) a Roma.