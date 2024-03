Fedez: «Il mio matrimonio? La gente si appassioni a qualcos'altro, anche se sono stato un pornografo della mia vita»

Fedez torna a battibeccare con i giornalisti. Dopo la "pace" con Pomeriggio 5, sancita dal corno portafortuna regalato dall'inviato della trasmissione al rapper, il marito di Chiara Ferragni se l'è presa nuovamente con Michel Dessì. Nel corso della trasmissione condotta da Myrta Merlino, è andato in onda un servizio in cui il rapper prende in giro il giornalista che lo aspettava sotto casa, riservando parole non proprio al miele anche verso tutti coloro che in questi anni hanno seguito con assiduità la sua vita familiare sui social.

«Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita - ha detto Fedez -.

Se voglio decidere di avere privacy in questo momento, io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all'altro ieri».

Il "mistero" della fede nuziale

Fedez, senza mezze misure, ha dimostrato di non avere stima di tutti coloro che stanno seguendo con attenzione le ultime vicende che lo riguardano. «Spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente tipo collezionare francobolli - ha affermato sarcasticamente il rapper -. Io colleziono carte dei Pokemon». Quando il giornalista gli chiede perché indossi nuovamente la fede nuziale (dopo averla tolta), il marito della Ferragni risponde: «Il mistero si infittisce. Dopo la strage di piazza Fontana, il matrimonio di Fedez».