Gerry Scotti, la verità sull'incontro con Amadeus: «Ecco cosa ci siamo detti»

Perché Sanremo è Sanremo, ma quello del 2024 lo sarà ancora di più. A renderlo speciale nella prossima edizione sarà la partecipazione di un co-conduttore dell'eccellenza: Gerry Scotti.

Una foto dei due conduttori a colazione insieme ha fatto il giro del web lanciano questa ipotesi. In un simpatico video, caricato su TikTok, Gerry Scotti ha detto tutta la verità su cosa si sono detti.

«Vi siete chiesti tutti cosa ci siamo detti.

In questa prima foto, Amadeus mi ha detto: Mi sveglio sempre con questo dolorino al braccio. Poi in quest'altra mi ha chiesto quanto avessi di colesterolo... E qui, da buon interista mi stava ricordando dei derby contro il Milan - ha spiegato Gerry Scotti mostrando dei frame della colazione con Amadeus, per poi concludere - A proposito, conoscete qualche albergo che costi il giusto a Sanremo?».

Si è trattato di un modo simpatico, da parte del conduttore, per annunciare la sua presenza sul palco del Festival della Musica italiana.