Gf Vip, cinque correnti guariscono dal Covid e rientrano nella Casa

Aperitivo con sorpresa per i coinquilini della casa del Gf Vip. Dopo circa due settimane di isolamento a causa del Covid, Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita sono negativi e possono finalmente fare ritorno a pieno titolo nel reality.

Gf Vip, i vipponi sono guariti dal Covid e tornano nella casa

Dopo giorni distanti dai loro compagni, i cinque vipponi che si erano contagiati sono rientrati stasera per poter festeggiare tutti insieme all'avvenuta guarigione. Come di consueto, i concorrenti trascorrono il loro mercoledì sera all’insegna dei festeggiamenti e della spensieratezza. Quale giorno migliore allora per celebrare il grande ritorno dei fantastici cinque?



Una volta ricevuto tutto il necessario per un aperitivo con i fiocchi, il gruppo inizia a riunirsi intorno al tavolo da pranzo per un brindisi collettivo. Inaspettatamente, però, un Freeze li interrompe e li coglie di sorpresa: è mentre sono immobili che dalla Porta Rossa fanno capolino Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita.



Finalmente arriva lo Stop Freeze e in un mare di abbracci e saluti i cinque vipponi vengono inondati dall’affetto dei loro coinquilini. Ora all'appello manca solo Alberto De Pisis, risultato positivo un paio di giorni fa. Per lui l'attesa durerà ancora qualche giorno.