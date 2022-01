Gf Vip, Aldo Montano scontro infuocato con Alex: «Gli do un calcio nel sedere». Belli abbandona lo studio

Si torna in studio dopo il break pubblicitario e la poltrona di Alex Belli è vuota. «Qui neanche nella pubblicità si può stare tranquilli» ironizza così Alfonso Signorini che non sa più come contenere la situazione. Vicino alla seduta vuota c'è Aldo Montano che sorride e si muove in modo agitato. «Aldo sai cosa è successo ad Alex?» Signorini punzecchia lo schermitore. «Sinceramente non saprei».

Tra Alex e Aldo rotta l'alleanza da moschettieri i rapporti sono crollati e sia nella casa che in studio se ne sono detti di tutti i colori. Montano stasera alle domande del conduttore del Gf Vip aggiunge solamente: «È un provacotore di basso livello ma con me casca male». Insomma le cose non sono migliorate fuori dalla casa e il clima tra i due appare ancora teso. «Un calcio nel sedere non glielo toglie nessuno».

Bagarre con Aldo

Rientra dopo 10 minuti l'ex di centovetrine «È una diatriba tra me e Aldo che mi provoca», Aldo non vuole sentirlo «Ma che dici sei un ometto Alex, sei ridicolo. Ti hanno visto tutti». Belli nella replica torna a far riferimento a quanto accaduto nella casa: «Sei capace solo ad alzare le mani». Alfonso è costretto a chiudere la discussione e si collega con la casa.