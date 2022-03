Gf Vip, Alex Belli (vestito da sciamano) torna per Soleil ma lei lo zittisce: «Sei inutile»

Alex Belli torna dal deserto ed è pronto a incontrare Soleil Sorge. Dopo la meditazione l'ex di Centovetrine ha pensato tanto e la sua mente è volata spesso verso l'influencer e stasera vuole un faccia a faccia, ma prima (a parte l'outfit da sciamano) scrive una lettera da far recapitare alla gieffina.

Gf Vip, la lettera di Alex a Soleil

Amica mia in questi giorni pensato a riflettere ho pensato che il nostro addio non è stato degno del nostro rapporto. Voglio essere chiaro con te la nostra amicizia non prevedeva gelosia, mi chiedevi di rimettere apposto il mio rapporto con Delia ma mi dimostravi altro ed è per quello che ho voluto far uscire quello che avevi dentro il cuore. Non per ferirti ma per la verità. La mia vita e il io cuore ha sempre avuto una direzione verso Delia, dentro di me resterà impressa quella ragazza guerriera che si protegge con la sua corazza. Mi rende felice che tra te e Delia ci sia pace e chiarezza e ricorda amare non è un reato».

La reazione di Sole

Alfonso Signorini dopo aver letto la lettera vuole sapere cosa pensa Sole, e lei ha le idee chiare: «Tutto inutile ha fatto una cosa per rientrare qua. Ha usato anche stasera la nostra amicizia per stare qua, anche a me è dispiaciuto per come è finita. Lui continua a sottilineare di quanto io fossi andata in protezione, io ero gelosa di delia solo perchè lui ha offuscato la nostra amicizia. Mi hai ferito veramente, l'amicizia ha tanto valore come l'amore. Qui dentro avresti potuto dimostrare a Delia che la nostra amicizia si poteva vivere alla luce del sole. Io come amica ho imparato ad amare Alex per l'uomo che ho conosciuto, ma è venuto a mancare quando ho visto cose che hai fatto per show, mentire anche davanti a Delia, quando hai provato a strumentalizzare la cosa dell'amore che non è mai accaduta».

Il faccia a faccia

Torna nella casa per un incontro però Belli, ma Soleil non cambia idea: «Mi dispiace Alex, ma non mi sono mai innamorata di te. Quello che c’è stato è stato meraviglioso, ma se mi fossi innamorata di te l’avrei dimostrato». Alex Belli ha spiegato che aveva bisogno di chiarire con Delia Duran: “Non potevo dedicare tempo a te perché la priorità era quella. Ma mi è dispiaciuto veder buttato via quello che abbiamo vissuto. Non volevo astio tra noi dopo aver chiarito con Delia».

L'influencer senza "pietà"

Però neanche un rapporto d'amicizia sarà più possibile per Sole: «Per me non può esserci più neppure amicizia: mi ha ferito nel profondo del cuore. L’amicizia ha lo stesso valore dell’amore. Qui potevi dimostrarle che la nostra amicizia era alla luce del sole, accantonando lo sbando, il resto lo sistemavi fuori. Sono stanca di tutto questo, è venuto a mancare quando ho visto cose fatte per show, quando hai mentito a Delia, quando ti ho visto non dare priorità alla nostra amicizia, quando ti ho visto provare a strumentalizzare». L’attore però ha rilanciato: «Se tiri vi la maschera vinci». L’ex di uomini e Donne però non è daccordo: «Tu ce l’hai e se te la togli vinci nella vita». È tutto finito: «Ho tanto nel cuore, ma nulla è legato ad Alex. Ha provato a strumentalizzare quello che ho nel cuore».

Adriana Volpe lancia un consiglio all'attore: «Tornate nel deserto».