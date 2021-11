Gf Vip, Alex Belli: «Non riesco a stare lontano da Soleil». E lei: «Facciamo un passo indietro»

Alex Belli non riesce a stare lontano da Soleil Sorge. L'attore, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, ha ribadito la propria attrazione per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, specificando che si tratta di una semplice amicizia: «Non ho niente da nascondere. Quelle che si sono viste, sono immagini di amicizia. Fra di noi c'è una chimica artistica, cerebrale». Ad Alfonso Signorini poi ha detto: «​Non mi incastrare in questa roba qua, per favore. Delia vuole che io resti qui dentro e dimostri quello che sono».

Alex Belli, la verità sul rapporto con Soleil Sorge

Eppure venerdì scorso, dopo l'incontro con la moglie Delia Duran, Alex Belli diceva: «Mi dispiace ragazzi, questo non è il mio gioco. Ho guardato negli occhi Delia e voglio uscire. Con Soleil ci cerchiamo perché ci vogliamo bene, non perché vogliamo andare a letto». Poi il ripensamento: «Nel rispetto del mio rapporto con Delia, io non voglio allontanarmi di un centrimetro da Soleil». Soleil, interpellata da Signorini, ha detto: «Se sono disposta a fare un passo indietro? Assolutamente sì, io credo nell'amicizia, anche se sono stata delusa tante volte». Insomma, nonostante le perplessità di Delia Duran - che a Soleil ha dato della «gatta morta» - l'amicizia fra Alex e l'ex corteggiatrice sembra destinata a continuare, seppur con dei paletti per evitare fraintedimenti.