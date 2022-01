Gf Vip, Alfonso Signorini butta fuori Alex Belli dallo studio: «Vattene. Non si può lavorare così»

Alfonso Signorini perde veramente la pazienza con Alex Belli al Gf Vip: «Lavorare con te stasera è impossibile vattene dallo studio». Finisce così l'ennesima puntata della soap che vedeva protagonisti l'ex di centovetrine, Soleil Sorge e Delia Duran. Belli cercava di giustificare ancora con diversivi il suo amore per l'influencer cercando di arrampicarsi sugli specchi, ma stasera il conduttore vuole la verità. «Se cercate di farmi dire un'altra cosa che non è la verità ...» Alfonso non lo fa neanche finire di parlare: «Autori per favore lo buttate fuori, io non posso lavorare così siamo in diretta mi rifiuto di lavorare così per favore vai fuori, vattene fuori. vai a fare l'imbonitore da un'altra parte». Alex non può far altro che alzarsi e andarsene.

Tutto era iniziato dal messaggio di Alex che sapeva proprio di addio alla moglie: «Amore mio mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola. #gfvip», con questo messaggio Alex Belli ha messo un freno a Delia Duran. Nessuna rottura quanto in realtà la voglia di lasciare la moglie libera, almeno così spiega stasera l'ex di centovetrine

La reazioni di Delia

«Io sto raccontando anche le cose belle che abbiamo passato ma se mi fanno domande io rispondo. Mi spiace che lui percepisca solo questo ma ha creato tutto lui, è normale che io parlo anche della mia sofferenza», poi per Delia arriva l'anello di nozze con un biglietto: «Amore mio questo è il segno del nostro amore e unione te lo riconsegno per ricordarti cosa siamo. Non perdere la direzione, guardati dentro e percorri la nostra storia. Non permettere a nessuno di insultare me con parole pesanti. Tu puoi decidere se salvare il nostro amore o distruggerlo per sempre». Delia comincia a piangere dalla prima all'ultima parola, anche se le lacrime non si vedono e non ha dubbi: «Assolutamente si. Spero di riuscire a fare chiarezza».

La reazione delle opinioniste

Adriana Volpe è sbalordita: «Ma capisci cosa sta succedendo? Ti ha detto ora che ama Soleil. Svegliati». Sonia, che ha sempre spalleggiato Alex e Soleil pure non ci vede più dalla rabbia: «O si sono messi d'accordo o è una cartella clinica quella che stiamo vedendo. Tutto questo è surreale»

Soleil, la confessione

Soleil se la ride: «Sono contenta che Alex abbia risolto le sue cose, la nostra forma d'amore è stata altro, da qui dovrebbero prendere una decisione loro due il fatto che loro non la prendono mi fa capire che loro hanno un amore strano e io non voglio entrarci in queste cose. Lui mi ha detto d'amarmi sotto le coperte e io non lo avevo mai detto»

Delia casca dal pero: «L'amore è cieco, però perchè non mi hai detto che la amavi Alex?»

Alfonso Signorini perde la pazienza

Belli si infuria: «Ma lascia stare questa cosa. Siete voi che non ascoltate»

Delia pare davvero una persona che non saneanche dove si trova, è confusa e cerca di mettere delle parole insieme, creando come sempre ancora più tutto in confusione: «Si è parlato solo di quello che è successo sotto le coperte di sesso ma non mi ha mai detto che hai dichiarato il tuo amore per lei»

Ed è ora che Alfonso Signorini poerde veramente la pazienza: «Lavorare con te stasera è impossibile vattene dallo studio Alex. Non è rispettoso il suo comportamento verso le persone che lavorano al programma»