Gf Vip, Delia paparazzata con Carlo Cuozzo. L'ex di lui li smaschera: «Tutta finzione. È il suo lavoro»

Sorprese a non finire per il triangolo Alex Belli, Delia Duran, Soleil Sorge. Al Gf Vip, l'attore entra da sposato e innamorato della moglie, Soleil fidanzata con un uomo misterioro (che potrebbe essere Calo Domingo) e Delia serena a casa a guardare il reality. Dopo un mese tutto si stravolge: Alex e Soleil si fanno travolgere da una passione irrefrenabile, la Duran appare due volte nello studio di cinecittà per retarguire l'atteggiamento del compagno e poi scompare, ma nel frattempo si fa paparazzare con un altro. A Belli vengono mostrate le foto del bacio della moglie con Carlo Cuozzo, paparazzati da Whoopsee, e lui resta glaciale. Nessuna reazione. ma poi ci ripensa e accusa la moglie di fare teatrini a cui lui non vuole prendere parte. Ma la fiction va avanti e oggi il portale Very Inutil People ci regala un'altra puntata della soap. Il sito ha raggiunto la ex fidanzata dell'uomo che Delia ha baciato in foto e le dichiarazioni della 20enne sono accuse vere e proprie. Noemi, ex di Cuozzo anche lei napoletana, spiega in che modo la messa in scena del tradimento è stata, a suo avviso, orchestrata. E la realtà supera la finzione.

Gf Vip, Delia e Carlo, tutta finzione?

«Siamo stati insieme per quattro mesi dove lui sembrava innamoratissimo e mi diceva cose anche molto importanti, fino a quando un giorno non si è presentata questa ‘opportunità di lavoro’ per crescere nel suo settore e per farsi conoscere. Lui mi dice che non può più stare insieme a me perché stavano succedendo delle cose nella sua sfera lavorativa che non gli permettevano di avere una relazione stabile. All’inizio ci siamo lasciati per circa due settimane, poi ci siamo riavvicinati perché lui sembrava sicuro di voler riprendere il nostro rapporto visto che diceva di tenerci a me e che non voleva perdermi». Ma il ritorno di fiamma è stato un vero e proprio fuoco di paglia così i due in pochissimo tempo si lasciano di nuovo e secondo Noemi questa decisione sarebbe stata presa da Carlo proprio per quella «opportunità di lavoro».

Le parole di Noemi

Ma l'oppurtinità non sarebbe un'occasione lavorativa come tutti la potremo intendere bensì tale occasione riguarderebbe il creare finti scoop con donne famose.

«Dopo ci siamo lasciati di nuovo perché appunto lui avrebbe dovuto fingere di stare insieme a dei personaggi famosi per creare scoop e articoli. Ovviamente io non ho accettato la cosa e ci siamo lasciati, anche se lui continuava a ripetermi che era tutta finzione ed era solo una cosa lavorativa. Sabato scorso ci siamo lasciati e lui martedì stava già a Milano per scattare queste foto. Prima di tutto questo, era anche andato a Rimini sempre per fare foto con altre persone, mentre a me diceva che voleva riprovarci e che era tutta finzione».

Non ci resta che attendere la puntata 2590 per saperne qualcosa in più