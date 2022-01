Gf Vip, Delia Duran e Soleil Sorge depongono l'ascia di guerra: «La colpa è solo di Alex»

Al Gf Vip tutto può cambiare. Se la moglie tradita (Delia Duran) viene lasciata, tramite Tweeter, dal marito fedigrafo (Alex Belli) allora noin ci si può stupire che la donna stessa diventi poi amica della donna con cui il marito all'interno del reality abbia creato una connection. Ebbe si questo ha mostrato in questi giorni lo show condotto da Alfonso Signorini. Soleil Sorge prova a baciare Delia, ma lei si rifiuta.

Gf Vip, la connection tra Soleil e Delia

Alfonso Signorini torna a parlarne in diretta: «A stupire è questo cambio di rotta, voglio capire colpa del vino o no?» Soleil stasera pare meno saccente: «Non dimentico e non perdone le offese, ma io sono stanca di tutta questa situazione e io non voglio stare in mezzo a loro e non mi va di vivere questo ultimo periodo nella casa in maniera tesa». E Delia ci tiene a specificare che è inutile colpevolizzare la vippona quando in realtà la colpa a detta della modella è tutta del marito: «Le ultime cose che ha fatto Alex dimostrano che non mi porta ancora rispetto quindi inutile io sia arrabbiata con Sole. Io amo le donne ho solidarietà femminile e il rancore non mi appartiene. Io ringrazio Solei che ha cercato di integrarmi in cucina».

Gf Vip, Soleil: la "connection" ora è con Delia: l'influencer prova a baciarla ma la moglie di Belli si rifiuta

I dubbi nella casa

A porre dubbi sulla questione arriva anche Nathalie: «Sono contenta che in casa regni la serenità, ma mi sembra troppo presto e troppo strano che si riesca a creare un rapporto di pseudo amicizia».

Ma «non è amicizia ma è un passo avanti» specifica Delia. Anche le opinioniste sono divise da una parte c'è Sonia Bruganelli felice di questa alleanza tra donne «stanche» e dall'altra c'è Adriana Volpe che in realtà ci vede del marcio.