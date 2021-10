Gf Vip, Gianmaria lascia Greta in diretta e si dichiara a Sophie: «Si può scappare da tutto ma non da se stessi»

Giorni pieni di emozione anche per Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Dopo la scorsa puntata in cui i due vipponi erano stati chiamati al centro del salone per raccontarsi l'imprenditore napoletano ha rimesso in discussione il rapporto che ha (anzi aveva) fuori dalla casa con Greta. Inizialmente Gianmaria ci era andato piano spiegando che tra lui e la modella c'era solo una forte amicizia ma era stata la stessa Sophie a correggerlo dicendo che dovevano essere onesti e che in relatà c'era una forte attrazione tra loro. L'atteggiamento del ragazzo napoletano e le continue intromissioni di Soleil avevano però portato la modella milanese a prendere le distanze spiegando che lei non vole stare insieme a una persona che è così indecisa. ma le cose da stanotte sono cambiate. Gianmaria si è aperto e pare abbia fatto chiarezza. Alfonso Signorini chiede quindi spiegazioni stasera nella casa del Gf Vip. «Io sono felicissimo e sono emozionatissimo. ho trovato una persona bellissima dentro e fuori. Si può scappare da tutto ma non da se stessi».

Gf Vip, Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini a sorpresa nella casa: le anticipazioni della decima puntata

Gf Vip, la dichiarazione di Gianmaria

Una confessione che spiazza tutti. Dopo che Gianmaria era entrato da single, si era poi provato a riavvicinarsi alla ex Soleil per poi invece scoprirsi fidanzato con Greta e ora per mostrarsi preso da Soleil. Era entrato definendosi sciupafemmine, ma qui più che plaboy pare stia facendo la figura del burattino. Sophie però cambia punto di vista e nonostante le critiche di mlti (sia dentro che fuori la casa) che li accusano di essere strateghi ricomincia a guardarlo con interesse.

Gf Vip, Soleil si scaglia contro Sophie: «La storiella con Gianmaria ti serve per rimanere»

Le parole di Soleil

«Io sono ancra spiazzata, vorrei dire finalmente prende una posizione. Sono tanto confusa perchè è partita come una cosa fisica dove Gianmaria non mi piaceva mentalmente. ieri sera mi ha promesso che ha carattere quindi me lo deve dimostrare».

Gf Vip, Greta (la fidanzata di Gianmaria) contro Soleil: «Devi chiedere scusa alle donne vittime di stalking»

Gianmaria lascia Greta in diretta

Inevitabile la domanda di Signorini: «Greta che fine fa?», ma Gianmaria che ormai sembra un altro risponde deciso: «Se è una persona intelligente aveva già capito che quando avevo cominciato ad avvicinarmi a Sophie voleva dire che almeno nel mio cuore non c'era più». Sarà vero amore?