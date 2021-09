Gf Vip, tensione nella Casa. Il brutto insulto di Katia Ricciarelli a Jessica Selassie. Fan furiosi: «Fuori subito». Da 24 ore, la soprano è finita nell'occhio del ciclone per alcune esternazioni che hanno fatto infuriare il web. Ieri, sempre Katia Ricciarelli si era infuriata con Raffaella Fico e Soleil Sorge per uno scherzo che le due showgirl avrebbero voluto fare agli altri coinquilini. E anche in quel caso, i follower avevano criticato l'artista veneta per la sua reazione definita «eccessiva».

Pochi minuti fa, la soprano si è resa protagonista di una nuova querelle. Come riportano i follower su Twitter, Katia Ricciarelli avrebbe detto a Clarissa (una delle principesse Selassie): «Com'è grassa tua sorella Jessica». Clarissa, forse per sorvolare sull'affermazione infelice, avrebbe reagito ridendo. Ma il web è insorto.

Katia Ricciarelli

«In quattro giorni - scrive un utente - Katia Ricciarelli ha detto di tutto. Adesso anche il body shaming, fuori subito». E ancora: «Ma si può dire grassa a una ragazza davanti a tutta Italia?». E c'è chi prende di mira anche Clarissa: «Se avessero detto grassa a mia sorella non avrei riso...». Domani, durante la seconda diretta, il Gf prenderà provvedimenti? Staremo a vedere.