Gf Vip, Manuel sbotta contro la produzione: «Le cose vere non piacciono». Ecco perchè non è entrato in casa a San Valentino

Il romanticismo di San Valentino riempe la casa del Gf Vip. Se l'amore è parte integrante di questa sesta edizione del reality, la coppia per eccellenza resta quella di Manuel e Lulù. E il 14 febbraio non poteva mancare un regalo di Manuel Bortuzzo alla sua Lulù. Un orso di peluche gigante, un biglietto e un incontro in giardino, ma la sorpresa era stata pensata diversamente. Inizialmente l'ex nuotatore aveva proposto alla produzione di poter passare una notte in Love Boat con la sua fidanzata ma non gli è stato concesso. La principessa dell'incontro con il suo Manu ne è rimasta con un po' d'amaro in bocca. «Alfonso perchè non me lo avete fatto entrare? Io volevo dormire con lui». A quelle parole è stato lo stesso ex vippone a cercare di tranquillizzare la sua fidanzata dicendole che sta bene e che poi avrebbe spiegato le motivazioni. Ma già dal tono si capiva che anche il ragazzo stesso fosse adirato.

Gf Vip, Manuel contro la produzione

A chiarire la questione è arrivata una diretta Instagram in cui Manuel dice: «Va tutto bene, ma ci sono state delle cose per cui mi sono dovuto anche un po' inca***re, però vabbè». Ha chiuso la storia aggiungendo: «Diciamo che purtroppo le cose vere piacciono poco». Non spiega chiaramente cosa sia successo l'ex gieffino ma il riferimento al fatto che sia entato Alex Belli per far risalire l'audience con la sua storia del triangolo tra lui la moglie e Soleil pare evidente. Nella puntata di lunedì infatti Belli è rientrato in casa per cercare di capire chi scegliere tra Delia e l'influencer e l'attore, seppur non da concorrente, potrà rimanere nella casa finchè vorrà. Non ci resta che attendere ulteriori spiegazioni.

Il romantico biglietto

Intanto Bortuzzo pubblica il biglietto, da lacrime, che ha mandato alla sua Lulù: «Piccola mia quanto mi manchi? Da morire. In questo periodo ho fatto tutto il possibile per sentirti vicina a me, sia fisicamente che con il cuore, perchè sei il mio pensiero fisso che mi fa stare bene e mi rende felice»