Gf Vip, Manila Nazzaro lascia la Casa dopo una telefonata della famiglia: «Spero trovi una soluzione»

Colpo di scena al Grande Fratello Vip: Manila Nazzaro lascia il gioco dopo aver ricevuto una telefonata dalla famiglia. L'ex Miss Italia aveva già reagito male alla notizia del prolungamento del programma e ora sono confermate le voci sul suo abbandono. Oggi, infatti, ci sarebbe dovuta essere la finale, ma è stato rimandato tutto al 14 marzo 2022. Salvo colpi di scena uscirà questa sera.

Manila Nazzaro lascia il GFVip

Queste le sue parole mentre parlava con Soleil Sorge: «Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Sole tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me... Poche volte, forse mai mi è successo di lavorare per la prima volta con una donna così giovane, così brava, tempisticamente e perfetta. Io ti auguro tutta la fortuna di questo mondo perché tu c’è l’hai qui nel cuore e anche nella testa fidati». «Vedi cavolo, chi vuole invece rimanere deve andare via e chi non vuole, deve rimanere», ha commentato Davide Silvestri. «Purtroppo questa è la vita. Tu però Davide devi rimanere, non mollare, giocatela fino all’ultimo. Sei un competitivo, cosa vuoi mollare? Troverai il modo di giocare, troverai modo di giocartela», la risposta di Manila.

Stando a quanto dichiarato da Aldo Montano sarebbe stata una telefonata a far cambiare idea a Manila Nazzaro, che dopo qualche dubbio aveva scelto di restare, rincuorata da un precedente videomessaggio della famiglia. «Eh, ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire... », ha spiegato il campione di scherma.