Gf Vip, Alfonso Signorini prima della lunga diretta: il rito segreto del conduttore

Svelato un rito segreto a cui sembra che Alfonso Signorini non possa rinunciare prima di dare inizio alle (lunghissime) dirette del reality di casa Mediaset, il Grande Fratello Vip.

GFVIp, il rito segreto di Alfonso Signorini prima della diretta

Le dirette del Grande Fratello Vip non devono essere un compito facile per Alfonso Signorini. Il conduttore infatti, due volte a settimana deve a tenere a bada i litigi degli inquilini e seguire il copione per tutta la durata della trasmissione, che spesso arriva a notte inoltrata. Prima di iniziare le sue fatiche però, come svelato dal sito “Dagospia”, sembra proprio che Alfonso Signorini abbia un rito cui non rinuncia.

Secondo la rubrica “A lume di Candela” di Giuseppe Candela infatti Alfonso Signorini si isolerebbe nel suo camerino per dedicarsi a suonale il suo pianoforte per venti minuti: «Alle 21 circa – si legge sul sito - tutti i lunedì e venerdì prima di andare in onda con il Grande Fratello Vip il conduttore Alfonso Signorini si isola dal mondo, si chiude nel camerino e non parla con nessuno. Una pratica particolare prima della diretta? No, trascorre circa venti minuti al piano. Sarà un modo per prepararsi alle urla della Cipriani?».